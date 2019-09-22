فيتل يحرز فوزه الأول منذ غسطس 2018









اسماء السيد - حقق سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل الأحد فوزه الأول في بطولة العالم للفورمولا واحد منذ آب/أغسطس 2018، بتتويجه في شوارع مدينة سنغافورة التي استقبلت المرحلة الخامسة عشرة.

وتقدم فيتل على زميله شارل لوكلير من موناكو صاحب المركز الأول عند الانطلاق، ليمنحا فريقهما الإيطالي فوزه الثالث تواليا هذا الموسم، وتفوقا غير متوقع على حلبة مارينا باي المناسبة أكثر لسيارة فريق مرسيدس الذي دخل السباق فائزا في أربع من نسخه الخمس الماضية (2014، 2016، 2017، 2018).

وتقدم ثنائي فيراري على سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن الذي حل ثالثا، أمام سائقي مرسيدس بطل العالم البريطاني هاميلتون والفنلندي فالتيري بوتاس اللذين حلا في المركزين الرابع والخامس تواليا.

وقال فيتل بعد الفوز "أنا سعيد جدا، سباق رائع"، معتبرا أن بداية الموسم التي شهدت هيمنة فريق مرسيدس "كانت صعبة علينا، لكننا بدأنا نعود".

ورفع هاميلتون رصيده في صدارة ترتيب السائقين الى 296 نقطة متقدما بفارق 65 نقطة عن بوتاس، فيما تساوى لوكلير وفيرشتابن برصيد 200 نقطة، يليهم فيتل خامسا (194).

في المقابل حافظ فريق مرسيدس على صدارة ترتيب الصانعين متقدما بفارق 133 نقطة على فيراري (527 مقابل 394)، فيما يحتل ريد بول المركز الثالث برصيد 289 نقطة.

وتمكن لوكلير الذي فاز في السباقين الأخيرين في بلجيكا وإيطاليا، على صدارته عند الانطلاق، بينما حاول فيتل الضغط على هاميلتون لانتزاع المركز الثاني من دون أن ينجح في ذلك.

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وبدا أن السباق سيكون رتيبا على حلبة شوارع يصعب التجاوز عليها. ولم يشهد مطلع السباق الممتد على مسافة 61 لفة، تبدلا يذكر في المراكز، فكانت الاستراتيجات داخل مرأب الفرق وتحديدا عند فيراري ومرسيدس، ورقة الحسم في تحديد هوية الفائز.

وتوقف فيتل في اللفة 20 متزودا باطارات قاسية من المتوقع أن تقاوم عامل التآكل حتى نهاية السباق، على غرار ما فعل خلفه مباشرة سائق ريد بول فيرشتابن الذي كان اشتكى قبل لفة من أداء الإطارات.

وفي اللفة 21 توقف لوكلير ليعود سائق إمارة موناكو خلف زميله فيتل، مبديا استغرابه مما حصل، لاسيما لجهة إدخال فيتل قبله.

وأوضح فيتل بعد السباق أن قرار دخوله لتبديل إطاراته كان "في اللحظة الأخيرة"، وأنه ضغط بشكل كبير لدى عودته من أجل الحفاظ على موقعه، مضيفا "فوجئت من عودتي في المقدمة (أمام لوكلير)".

وشدد مرسيدس على هاميلتون في اللفة 22 عبر جهاز الاتصال الداخلي على ضرورة اعتماد نمط سريع في القيادة والضغط "بقدر استطاعك" بهدف العودة للحلبة أمام سيارتي فيراري عندما يدخل الى مركز الصيانة لتبديل إطاراته.

واستدعى مرسيدس سائقه الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس في اللفة 23 ليعود في المركز التاسع خلف فيرشابن، وطلب منه لاحقا أن يبطئ سرعته لافساح المجال أمام هاميلتون ليعود أمامه بعد دخوله الى المنصات، وهذا ما حصل بالفعل عند دخول البريطاني في اللفة 26، لكن بدون نجاح استراتيجية فريق "الأسهم الفضية" في تجاوز فريق فيراري الذي حافظ على المركزين الاول والثاني مع فيتل ولوكلير.

وشهد السباق دخول سيارة الأمان ثلاث مرات، فيما احتدمت المنافسة في اللفات الاخيرة بين فيرشتابن الثالث وهاميلتون الساعي للاانتزاع المركز منه، فطالب الهولندي قبل لفة من النهاية (من اصل 61) فريقه بالمزيد من القوة، فجاء الجواب "هذا كل ما يمكننا تقديمه لك حاليا".