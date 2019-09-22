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Liverpool يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر عبر beIN SPORTS بدون تقطيع

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مشاهدة مباراة وتشيلسي بث مباشر فى الجولة السادسة من ، المباراة ستقام على ملعب  ستامفورد بريدج بمدينة لندن بإنجلترا، ليفربول بقيادة محمد صلاح وساديو ماني وفرمينو يتربع علي قمة جدول الدوري الإنجليزي البريمليج برصيد 15 نقطة من الفوز فى خمس مباريات، بينما فريق فى المركز التاسع برصيد 8 نقاط، yalla shootمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم، yalla kora مشاهدة مباراة ليفربول اليوم, ostora hd مشاهدة مباراة تشيلسي اليوم، بدأ الشوط الأول والنتيجة حتي الان هى التعادل السلبي 0/0.

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مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر

كورة اونلاين مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر عبر قنوات بى ان سبورت قناة beIN SPORTS HD 2 حيث ستبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت والعراق وقطر، السابعة والنصف بتوقيت الإمارات، وقد تم اختيار المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف للتعليق على أحداث المباراة، و سيسبق ذلك استديو تحليلي للمباراة.

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الشوط الاول من مباراة ليفربول وتشيلسى حيث كان هناك هجمة خطيرة لتشيلسى فى الدقيقة 10 والنتيجة لا تزال 0/0

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بعد ربع ساعة من الشوط الاول النتيجة أصبحت 1/0 لصالح ليفربول أحرز الهدف ارنولد من ضربة حرة مباشرة

الدقيقة 27 يلغى الحكم هدف لصالح تشيلسي

الدقيقة 30 استطاع فرمينو احراز الهدف الثانى من رأسية رائعة لتصبح النتيجة 2/0 لصالح ليفربول

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