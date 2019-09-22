تريزيجيه أساسيًا والمحمدي بديلًا في تشكيل أستون فيلا أمام أرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن ديان سميث المدير الفني لأستون فيلا عن تشكيل الفريق لمواجهة أرسنال في الجولة السادسة من الدوري الانجليزي التي تقام اليوم الأحد.

ويشارك محمود حسن "تريزيجيه" بشكل أساسي في تشكيل أستون فيلا، وفي المقابل يتواجد أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

وجاء استبعاد المحمدي من التشكيل الأساسي لصالح الفرنسي فريديريك جيلبير.

وتكون تشكيل أستون فيلا من:

Advertisements

حراسة المرمى: توم هيتون.

خط الدفاع: فريديريك جيلبيرت، بيورن إنجيلس، تايرون مينجز، نيل تيلور.

خط الوسط: مارفيلس ناكامبا، جون ماكجين، جاك جريليش، تريزيجيه، أنور الغازي.

الهجوم: ويسلي.