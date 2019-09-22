تشكيل ليفربول.. عودة فينالدوم.. والاستعانة بصلاح في الهجوم أمام تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة تشيلسي في المباراة التي تقام على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن الجولة السادسة من قمة الدوري الإنجليزي.

وبحسب التشكيل الذي سيلعب به ليفربول سيعود فينالدوم لوسط الملعب بدلاً من جيمس ميلنر الذي شارك في مباراة نابولي ضمن الجولة الافتتاحية بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا للتشكيل الرسمي لليفربول فمن المقرر أن يخوض "الريدز" لقاء تشيلسي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أدريان.

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خط الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون .

خط الوسط الدفاعي: فابينيو - فينالدوم - هندرسون.

خط الوسط الهجومي: ساديو ماني - محمد صلاح.

خط الهجوم: فيرمينو.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري بالعلامة الكاملة بعد الفوز بأول خمس جولات بالدوري، في المقابل يمتلك تشيلسي 8 نقاط حيث يتواجد في المركز الحادي عشر.