كهربا يزور مؤمن زكريا وجنش بألمانيا (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

حرص المحترف المصري محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق ديسبورتيفو آفيس البرتغالي على زيارة الثنائي مؤمن زكريا لاعب الأهلي ومحمود عبد الرحيم "جنش" بألمانيا.

وكتب كهربا عبر صفحته الرسمية "تويتر" :"من زيارتي اليوم لاخواتي مؤمن وجنش ربنا يشفيهم إن شاء الله".

ويعاني مؤمن زكريا من تلف في الخلايا العصبية حيث يتواجد في ألمانيا للعلاج قبل العودة للملاعب من جديد.

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في المقابل، تعرض محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك من الإصابة في وتر أكيليس تعرض لها مع منتخب مصر في المران خلال أحداث بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت بمصر 2019.

جدير بالذكر أن كهربا انتقل إلى ديسبورتيفو آفيس البرتغالي مؤخرًا بعد خلاف مع إدارة الزمالك الأمر الذي جعله ينتقل مجانًا نظرًا لانتهاء عقده مع الأبيض بحسب ما أكده اللاعب.