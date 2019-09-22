جاري لينكر عن الحارس جاد: تصدي إعجازي.. وإنبي يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

امتدح المحلل الفني جاري لينكر، نجم منتخب إنجلترا السابق، محمود جاد حارس مرمى إنبي بعد التصدي الذي قام به خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام بيراميدز بافتتاح مباريات الفريقين بالدوري المصري 2019-20.

وكان جاد تصدى لهجمة خطيرة في منتصف الملعب برأسه خلال مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء أمس السبت، ليعود سريعًا ويدافع عن مرماه "الخالي" بإبعاد الكرة بيده مرة أخرى في حركة هوائية بهلوانية.

وعلق لينكر على هذا التصدي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "تصدي إعجازي".

Advertisements

قبل أن يرد عليه محمد عادل غرابة، عضو مجلس إدارة نادي إنبي، باللغة الإنجليزية قائلا: "إنه يطير دائما، إنبي لديها سوبر مان في حراسة المرمى".

يُذكر أن جاد (21 عاما) استقبل أربعة أهداف في مباراة بيراميدز ليخسر فريقه (4-0)، وسجل أهداف المباراة كل من: عمر جابر، عبدالله السعيد (هدفين) ومحمد فاروق.

اقرأ أيضا

"حركة بهلوانية".. ديلي ميل تبرز إنقاذ محمود جاد "المذهل" أمام بيراميدز