قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في اجتماعه مع حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري على الجهاز المعاون. وجاء التشكيل الرسمي للجهاز الفني لمنتخب مصر كالتالي.. حسام البدري مديرا فنيا محمد بركات مدير المنتخب Advertisements طارق مصطفى وأحمد أيوب مدربين عامين سيد معوض مدرب مساعد أيمن طاهر مدرب حراس المرمى

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كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. بركات وأيوب ومعوض ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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