صالح جمعة ينقلب على فايلر ويثير الذعر في معسكر الأهلي بالإسكندرية

سيطر الغضب الشديد على صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

وخرج صالح جمعة من حسابات السويسري رينيه فايلر في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك التي توج بها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية.

واشتكى صالح جمعة لاعب الفريق الأحمر في معسكر الإسكندرية إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من تجاهل السويسري فايلر له في المباريات الماضية والتي كان آخرها مباراة السوبر المصري أمام الزمالك وخروجه من القائمة نهائيًا على الرغم من اجتهاده في التدريبات الجماعية في الفترة الماضية.

وأبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لاعب الفريق صالح جمعة أن السويسري فايلر يتحفظ على أدائه في التدريبات الجماعية وظهوره بشكل أقل من المتوسط على عكس باقي لاعبي مركزه في الأهلي، بالإضافة إلى تحفظ مدرب القلعة الحمراء على زيادة وزن صالح جمعة في التدريبات الجماعية مما يجعله غير مؤهل للمشاركة مع الفريق الأحمر في الوقت الحالي في ظل جاهزية كلًا من محمد مجدي أفشة حسين الشحات وأحمد الشيخ وجيرالدو كوستا.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة السوبر يوم الجمعة الماضي مع السويسري فايلر المدير الفني الجديد للفريق على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ستاد برج العرب بالإسكندرية.