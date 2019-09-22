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إف سي مصر يتسلح بخبرات مهاجم الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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أعلن عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق إف سي مصر، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي، الخامسة والنصف مساء اليوم، في مباراته الأولى بنسخة الموسم الحالي من الممتاز.

حارس المرمى: وليد توفيق أحمد.

خط الدفاع: علاء عطا، أحمد عبد الموجود، أحمد سعيد أوكا، مصطفى علي كالوشا.

خط الوسط: هشام عبد الحميد، مؤمن إبراهيم، محمود توبة.

خط الهجوم: عمر حبشي، ويلس ألفيس، وأمامهما رضا الويشي، مهاجم الأهلي السابق. 

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