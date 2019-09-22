إف سي مصر يتسلح بخبرات مهاجم الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

أعلن عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق إف سي مصر، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي، الخامسة والنصف مساء اليوم، في مباراته الأولى بنسخة الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.
حارس المرمى: وليد توفيق أحمد.
خط الدفاع: علاء عطا، أحمد عبد الموجود، أحمد سعيد أوكا، مصطفى علي كالوشا.
خط الوسط: هشام عبد الحميد، مؤمن إبراهيم، محمود توبة.
خط الهجوم: عمر حبشي، ويلس ألفيس، وأمامهما رضا الويشي، مهاجم الأهلي السابق.
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