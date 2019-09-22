أكبر لاعب في الدوري المصري يقود تشكيل وادي دجلة لمواجهة طنطا

أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق وادي دجلة، تشكيل فريقه، الذي سيخوض به لقاء طنطا، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.
وضم التشكيل كلا من محمد عبد المنصف، خالد رضا، محمود متولي، يعقوبو، بودي، محمد عبد العاطي، محمد رضا، محمد هلال، حسام عرفات، رفيق كابو، مروان حمدي.
ويشار إلى أن عبد المنصف، أكبر لاعب يشارك في الدوري الممتاز هذا الموسم حيث يبلغ من العمر 42 عاما.
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