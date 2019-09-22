كهربا يطمئن على جنش ومؤمن زكريا في ألمانيا

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قام محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق والمحترف في نادي أفيس البرتغالي بزيارة محمود جنش حارس الزمالك ومؤمن زكريا لاعب الأهلي في ألمانيا للاطمئنان على الثنائي في الفترة الحالية.
ويعاني جنش من إصابة في وتر أكيلس ويتواجد الحارس الدولي في ألمانيا للتأهيل واجراء فحوصات طبية بعد خضوعه من قبل لعملية جراحية.
ويعاني مؤمن زكريا من مرض في الأعصاب وسافر إلى ألمانيا في الفترة الأخيرة للعلاج ومتابعة حالته الصحية.
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