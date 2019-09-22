ميودراج يسيتش: إصرار اللاعبين وراء فوز الإسماعيلي على الجونة

أعرب الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للنادى الإسماعيلى عن سعادته بالفوز الذى حققه الفريق أمس على الجونة وحصد ثلاث نقاط فى بداية مشوار منافسات الدورى العام.
وأضاف يسيتش أن إصرار اللاعبين على حصد نقاط اللقاء كان السبب الرئيسىفى تحقيق الفوز إلى جانب الإلتزام بتعليمات الجهاز الفنى داخل الملعب والروح القتالية التى ظهرت طوال شوطى اللقاء ، كما أشار إلى أنه حرص على قراءة فريق الجونة جيدا من خلال مشاهدة لقاءات الفريق الساحلى فى الموسم الماضى بجانب بعض مباريات فترة الإعداد وشرح للاعبين كيفية إيقاف مفاتيح لعب فريق الجونة وإحكام السيطرة على الملعب.
وإختتم ” ميودراج حديثه بتوجيه الشكر لجماهير الدراويش الذين حرصوا على مؤازرة اللاعبين داخل الملعب وقطعوا مسافة كبيرة وتحملوا مشقة السفر الى مدينة الجونة.
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