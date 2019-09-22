إبراهيم أبو اليزيد: جاهز للعب في اي مركز مع الإسماعيلي

أعلن إبراهيم أبو اليزيد المنضم حديثاً لصفوف الإسماعيلي عن جاهزيته للعب في اي مركز برفقة الإسماعيلي الفترة المقبلة.

وأكد أبو اليزيد رضائه عن مستواه الذى قدمه فى مباراتى أهلى بني غازى الليبى و الجونة

فى بداية منافسات الموسم الجديد .

أضاف أبو اليزيد أنه تحت أمر الجهاز الفنى وجاهز للمشاركة فى أى مركز داخل أرض الملعب مؤكدا أنه يتلقى

دعم غير مسبوق من أعضاء الجهاز الفنى و مسئولو النادى الاسماعيلى.وأختتم حديثة قائلاً أن النادى الإسماعيلى يمتلك جماهيرية كبيرة ومشجعين فى كل مكان وهو دافع كبير يساعد أى لاعب على التألق و تقديم أفضل ما لديه لإسعاد محبى القلعة الصفراء فى كل مكان.