إيمري يعلن تشكيل ارسنال أمام أستون فيلا

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال عن تشكيل فريقه أمام أستون، في المباراة التي ستجمعهما ضمن الجولة السادسة من الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج". وجاء تشكيل الجانرز لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: بيرند لينو في الدفاع: ميتلاند نيلز، سوقراطيس، دافيد لويز، كولاسينيك. Advertisements في الوسط: ماتيو جندوزي، جرانيت شاكا، داني سيبايوس في الهجوم: ساكا، أوباميانج، نيكولاس بيبي

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