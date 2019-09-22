تريزيجيه أساسيًا مع أستون فيلا أمام ارسنال بالدوري الإنجليزي

أعلن دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا تشكيل فريقه أمام ارسنال في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب الإمارات، في الأسبوع السادس من السادس من الدوري الإنجليزي وجاء الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه على رأس التشكيل الأساسي لفريق أستون فيلا. تشكيل أستون فيلا: حراسة المرمى: توم هيتون Advertisements الدفاع: فريدريك جيلبيرت - بيورن إنجليس - تايرون مينجس - نيل تايلور الوسط: مارفيلوس ناكامبا - جون ماكجين - جاك جريليش الهجوم: أنور الغازي - ويسلي - تريزيجيه

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