أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي عن تشكيل الفريق الذي سيواجه ليفربول في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" والتي ستنطلق في الخامسة والنصف مساءً على ملعب "ستامفورد بريدج". ستنطلق في الخامسة والنصف مساءً على ملعب "ستامفورد بريدج". وضم تشكيل تشيلسي لمواجهة ليفربول كلاً من: حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا Advertisements الدفاع: سيزار أزبليكويتا - أندريس كريستينسن - فيكايو توموري - إيمرسون بالميري الوسط: نجولو كانتي - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش الهجوم: ويليان - تامي أبراهام - ميسون ماونت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.