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مانشستر يونايتد يخسر بثنائية أمام وست هام

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حقق فريق وست هام الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب لندن

ضمن الأسبوع السادس من .

سجل اهداف اللقاء ارون كريسيويل واندري بارمولينكو في

الدقائق 44و84.

وبهذه النتيجة يحصد يرتفع رصيد وست هام عند النقطة 11 يحتل بها المركز الرابع بينما يتجمد رصيد اليونايتد عند 8 نقاط يحتل بها المركز الثامن.

 

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