مانشستر يونايتد يخسر بثنائية أمام وست هام

حقق فريق وست هام الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب لندن

ضمن الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي

سجل اهداف اللقاء ارون كريسيويل واندري بارمولينكو في

الدقائق 44و84.

وبهذه النتيجة يحصد يرتفع رصيد وست هام عند النقطة 11 يحتل بها المركز الرابع بينما يتجمد رصيد اليونايتد عند 8 نقاط يحتل بها المركز الثامن.