أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن تشكيل الفريق الذي سيواجه تشيلسي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" والتي ستنطلق اليوم في الخامسة والنصف مساءً علي ملعب "ستامفورد بريدج". الإنجليزي "البريميرليج" والتي ستنطلق اليوم في الخامسة والنصف مساءً علي ملعب "ستامفورد بريدج". وضم تشكيل ليفربول لمواجهة تشيلسي كلاً من: حراسة المرمي: أدريان. Advertisements خط الدفاع: أليكسندر أرنولج- ماتيب- فان دايك- روبيرتسون. خط الوسط: فابينهو- فالينددوم- هيندرسون. خط الهجوم: ساديو ماني- محمد صلاح- فيرمينيو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد تشيلسي بالدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.