وزير الرياضة يلتقي معاوني مديري الشباب بالقليوبية والإسماعيلية

في إطار متابعاته للقيادات الشبابية في مختلف المواقع التنفيذية داخل ديوان الوزارة ومديريات الشباب والرياضة في جميع محافظات الجمهورية، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محمود إبراهيم شعبان معاون مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ومحمد محمود مرشدى مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وذلك بعد صدور قرار تعيينهما في منصب معاون مدير المديرية لشئون مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ومحمد محمود مرشدى مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وذلك بعد صدور قرار تعيينهما في منصب معاون مدير المديرية لشئون الرياضة وأكد وزير الشباب والرياضة على توجه الوزارة نحو تمكين القيادات الشابة، وإشراكهم في صنع القرار في إطار توجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب في مختلف المجالات، متمنياً التوفيق لمعاوني مديريات الشباب والرياضة من الشباب الواعدين والذي يبلغ عددهم حتى الآن 17 معاونا.

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