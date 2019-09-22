شاهد.. كهربا يدعم مؤمن زكريا وجنش في ألمانيا

حرص محمود عبدالمنعم كهربا لاعب نادي أفيش البرتغالي على التواجد في ألمانيا لمساندة محمود عبدالرحيم جنش حارس الزمالك، ومؤمن زكريا لاعب الأهلي. ونشر كهربا صورة له مع الثنائي محمود جنش ومؤمن زكريا على موقع الصور "أنستجرام" وعلق عليها قائلا: "من زيارتي اليوم لاخواتي مؤمن وجنش ربنا يشفيهم إن شاء الله". الثنائي محمود جنش ومؤمن زكريا على موقع الصور "أنستجرام" وعلق عليها قائلا: "من زيارتي اليوم لاخواتي مؤمن وجنش ربنا يشفيهم إن شاء الله". ويتواجد ثنائي الأهلي والزمالك في ألمانيا لتلقي العلاج بعد تعرض جنش للإصابة في وتر أكليس بالقدم خلال مشاركته في معسكر منتخب مصر بأمم إفريقيا السابق، بينما يعاني مؤمن زكريا باضطراب في الأعصاب.

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