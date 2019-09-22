منتخبنا الوطني للناشئين يتأهل إلى كأس آسيا بفوز ساحق على بنجلاديش

حقق منتخبنا الوطني للناشئين مساء اليوم، انتصاراً ساحقاً على نظيره البنجلاديشي بثلاثية نظيفة ويتأهل إلى كأس آسيا.

وأحرز منتخبنا الوطني في المباراة التي أقيمت في ملعب قبة أسباير في العاصمة القطرية الدوحة ثلاثة أهداف في شباك منتخب بنجلاديش دون مقابل، في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات التمهيدية لكأس آسيا.

وبهذا النتيجة يكون منتخبنا الوطني قد تأهل إلى كأس آسيا 2020م التي ستقام في دولة البحرين..