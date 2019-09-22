رياضة | الجبلاية تعد الزمالك بعقوبات مالية على ثنائي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تعد الزمالك بعقوبات مالية على ثنائي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وخسر الزمالك لقاء السوبر أمام الأهلي بنتيجة 3-2 على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
وتواصل مسئولو الزمالك مع الجبلاية في الساعات الماضية وأبدوا غضبهم الشديد مما حدث من لاعبي الأهلي بعد اللقاء والتسبب في زيادة التعصب بين الجماهير. وحصلوا على تأكيدات من جانب إدارة الاتحاد بمعاقبة الثنائي على غرار ما حدث مع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك.
وتعرض شيكا لعقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه من جانب لجنة الانضباط بالجبلاية بسبب احتفاله مع جماهير فريقه بالهتاف ضد الأهلي.
ويستعد الزمالك لملاقاة الاتحاد السكندري غدًا الإثنين على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري.
وهاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حسام عاشور لاعب الأهلي بسبب تصريحات الأخير عقب مباراة السوبر.
الأهلي فاز على الزمالك في السوبر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوج باللقب للمرة الحادية عشر في تاريخه.
قال مرتضى عبر برنامج الزمالك اليوم إن حسام عاشور سعي للانتقال إلى الزمالك من قبل وعندما يتحدث عن ناد عريق مثل الزمالك يجب أن يتحدث بأدب.
اختتم: "حصلت على40 بطولة بالحكام وانت تعلم هذا جيدا يا عاشور"
وتضم قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري كل من:
محمد عواد – محمد أبو جبل في حراسة المرمى محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – حمدى النقاز – عبد الله جمعة – حازم إمام في خط الدفاع
فرجانى ساسي – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي – محمود عبدالرازق “شيكابالا” – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – كريم بامبو – إمام عاشور – محمد أوناجم في خط الوسط
خالد بو طيب – مصطفى محمد – عمر السعيد في خط الهجوم