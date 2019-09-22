رياضة | الجبلاية تعد الزمالك بعقوبات مالية على ثنائي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تعد الزمالك بعقوبات مالية على ثنائي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل مسئولو نادي الزمالك على تأكيدات من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم بتوقيع غرامات مالية على ثنائي الأهلي رمضان صبحي وحسام عاشور لاعبا الفريق الأحمر بسبب هتافاتهم مع جماهير فريقهم عقب لقاء السوبر الأخير.



وخسر الزمالك لقاء السوبر أمام الأهلي بنتيجة 3-2 على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



وتواصل مسئولو الزمالك مع الجبلاية في الساعات الماضية وأبدوا غضبهم الشديد مما حدث من لاعبي الأهلي بعد اللقاء والتسبب في زيادة التعصب بين الجماهير. وحصلوا على تأكيدات من جانب إدارة الاتحاد بمعاقبة الثنائي على غرار ما حدث مع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك.



وتعرض شيكا لعقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه من جانب لجنة الانضباط بالجبلاية بسبب احتفاله مع جماهير فريقه بالهتاف ضد الأهلي.



ويستعد الزمالك لملاقاة الاتحاد السكندري غدًا الإثنين على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري.

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وهاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حسام عاشور لاعب الأهلي بسبب تصريحات الأخير عقب مباراة السوبر.



الأهلي فاز على الزمالك في السوبر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوج باللقب للمرة الحادية عشر في تاريخه.

قال مرتضى عبر برنامج الزمالك اليوم إن حسام عاشور سعي للانتقال إلى الزمالك من قبل وعندما يتحدث عن ناد عريق مثل الزمالك يجب أن يتحدث بأدب.