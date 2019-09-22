رياضة | بمشاركة عمرو وردة.. لاريسا يضرب زانثي بثلاثية في الدوري اليوناني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة عمرو وردة.. لاريسا يضرب زانثي بثلاثية في الدوري اليوناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي لاريسا اليوناني أن يفوز على نظيره نادي زانثي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري اليوناني الممتاز.

مشاركة عمرو وردة مع لاريسا في الفوز على زانثي

وشهدت مباراة اليوم مشاركة المصري عمرو وردة المحترف في صفوف لاريسا منذ بداية المباراة ولمدة 90 دقيقة كامله.

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ملخص لقاء لاريسا وزانثي في الدوري اليوناني

وسجل أهداف لاريسا الثلاثة كل من مهدي تريكي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35 كما سجل رادومير ميلوسافيفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 53 ثم اختتم لاريسا النسجيل بالهدف الثالث في الدقيقة 83 عن طريق مانوليس بيرتوس لينتهي اللقاء بفوز لاريسا بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة يصل رصيد لاريسا إلى 4 نقاط ليتواجد في المركز الثامن من ترتيب الدوري اليوناني بينما يقف رصيد زانثي عند 9 نقاط في المركز الثاني.