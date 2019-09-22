رياضة | تريزيجية في تشكيل أستون فيلا أمام أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجية في تشكيل أستون فيلا أمام أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني لفريق أستون فيلا تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه أرسنال بعد قليل في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

شهد تشكيل أستون فيلا تواجد المصري محمود حسن "تريزيجيه" الذي عاد للمشاركة بعد الإيقاف في المباراة السابقة أمام وست هام.

وضم تشكيل أستون فيلا كلا من :-

هياتون – جيلبيرت – إينجلز – مينجز – تايلور – ناكمبا – ماكجين – جريليتش – أنور الغازي – محمود تريزيجيه – ويسلي.

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موعد مباراة أرسنال وأستون فيلا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، وخاصة محبي الكرة الإنجليزية، صوب ملعب "الإمارات"، لمشاهدة المباراة المنتظرة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، وضيفه أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، ونعرض لكم موعد مباراة أرسنال وأستون فيلا في السطور التالية لمتابعتها.

موعد مباراة آرسنال ضد أستون فيلا اليوم

نقدم لكم موعد مباراة أرسنال لمشاهدتها عندما تنطلق في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة والنصف بتوقيت تونس، والثالثة والنصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد أستون فيلا ومعلق اللقاء

ونقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد أستون فيلا لمتابعتها فور انطلاقها، حيث تنقل مباراة أرسنال وتوتنهام حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORTS HD، بتعليق سوار الذهب.

