رياضة | تشكيل ناري لليفربول.. شاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر رابط مباراة الريدزPLUS GOAL كورة لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ناري لليفربول.. شاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر رابط مباراة الريدزPLUS GOAL كورة لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام فريق تشيلسي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أدريان.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون.

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خط الوسط : فينالدوم - فابينهو - هيندرسون.

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينيو.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 15 نقطة بعد مرور 5 جولات من بداية البطولة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني ولكن بزيادة لقاء وحيد عن الريدز.

ويرغب فريق تشيلسي في الفوز والثأر من ليفربول بعد الخسارة من فريق ليفربول في نهائي بطولة السوبر الأوروبي.