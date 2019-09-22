رياضة | التشكيل الأساسي لتشيلسي أمام ليفربول بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الأساسي لتشيلسي أمام ليفربول بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام فريق ليفربول في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كيبا.

خط الدفاع : ازبيلكوتا - زوما - توموري - ايمرسون.

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خط الوسط : كانتي - جورجينهو - كوفاسيتش - ماونت - ويليان.

خط الهجوم : تامي إبراهام.

ويرغب فريق تشيلسي في الفوز والثأر من ليفربول بعد الخسارة من فريق ليفربول في نهائي بطولة السوبر الأوروبي.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 15 نقطة بعد مرور 5 جولات من بداية البطولة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني ولكن بزيادة لقاء وحيد عن الريدز.