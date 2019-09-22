رياضة | سولسكاير يصدر تحذيرا غير مباشر لريال مدريد بشأن بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولسكاير يصدر تحذيرا غير مباشر لريال مدريد بشأن بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع أولي جونار سولسكاير القانون فيما يتعلق بمستقبل بول بوجبا في مانشستر يونايتد.

تم اختيار بوجبا من قبل ريال مدريد و بيريز على وجه الخصوص ، وصرح اللاعب بأنه يرغب في مواجهة تحدٍ جديد في وقت سابق من الصيف.

وقال سولسكاير لمحطة سكاي سبورتس "لا أستمع لرئيس ريال مدريد ولكن بول يعمل بجد هنا وهو ملتزم تماما بمانشستر يونايتد لقد رأينا ذلك أثناء إصابته".

لقد كان يعمل مثل الجنون للحصول على لياقته البدنية لأنه يريد أن يلعب من أجلنا ويريد مساعدة زملائه في الفريق.

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وأضاف النرويجي أنه غير مهتم بالصلات المستقبلية بين مدريد ولاعب الوسط الفرنسي.

وتابع: "أنا لست قلقًا الآن ولن أشعر بالقلق أبدًا في المستقبل بشأن بقاء بول بوغبا هنا.

وأكمل: "إذا بدأ كل شيء من جديد مع مدريد في يناير ، فلن يكون هناك أي قلق بعد ذلك.

"واردف: إذا كان يتعين علينا التعايش مع المضاربة مرة أخرى ، فسنتعامل معها كما فعلنا في الصيف.

واختتم: "بول لن يذهب إلى أي مكان. إنه سعيد هنا عندما يلعب".