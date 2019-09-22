رياضة | ننشر برنامج الزرقا في معسكر بورسعيد استعداداً للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر برنامج الزرقا في معسكر بورسعيد استعداداً للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقيم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزرقا معسكراً مغلقاً في المدينة الرياضية ببورسعيد، خلال الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر، في إطار مرحلة الإعداد قبل الأخيرة، استعداداُ لإنطلاق مسابقة دوري القسم الثاني.

ومن المقرر أن يلعب الزرقا ثلاث مباريات خلال المعسكر حيث سيواجه فريق الجمارك، وفريق دكرنس، وفريق الرباط والأنوار.

ولعب الزرقا من قبل عدد من الوديات حيث تعادل مع بداوي 2-2، ومع شربين 0-0، وخسر من بورفؤاد 1-2، ومن غزل المحلة 1-3، ومن أسوان 1-2، ومن الأوليمبي 0-1، ثم تعادل أمام بني عبيد 1-1، وفاز على السنبلاوين 3-1/ وعلى ديرب نجم 1-0، وخسر من الإتحاد 0-4، وتعادل مع أبو قير 1-1، وشربين 1-1، وتغلب مؤخراً على بداوي 5-0.

وينشر "الخليج 365 الرياضي" برنامج الإعداد لفريق الزرقا خلال فترة تواجده بالمعسكر :

- الأحد : تدريب الساعة الثالثة عصراً.

- الإثنين : تدريب في السابعة صباحاً، وتدريب في الخامسة والنصف عصراً.

- الثلاثاء : خوض مباراة ودية أمام الجمارك في الثالثة عصراً.

- الأربعاء : مران الساعة السادسة مساءاً.

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- الخميس : مران على فترتين في السابعة صباحاً، والخامسة والنصف عصراً.

- الجمعة : خوض مباراة أمام دكرنس في العاشرة صباحاً.

- السبت : تدريب في السادسة مساءاً.

- الأحد : مران الساعة السادسة مساءاً

- الإثنين : خوض مباراة ودية مع بورفؤاد وختام المعسكر.

- الثلاثاء: راحــــه .

- الأربعاء : راحــــه .

- الخميس : معسكر داخلي في نادي الزرقا .