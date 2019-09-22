رياضة | سر استبعاد محمود عبد العزيز أمام زعيم الثغر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر استبعاد محمود عبد العزيز أمام زعيم الثغر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار استبعاد محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك من قائمة فريقه لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدًا الإثنين ببطولة الدوري العديد من علامات الاستفهام بسبب النقص الذي يواجه الفريق في وسط الملعب بسبب استبعاد طارق حامد للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في لقاء القمة الأخير أمام الأهلي في لقاء السوبر.وخسر الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 3-2 على ستاد برج العرب بالإسكندرية في لقاء السوبر بين الفريقين.كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن السبب وراء استبعاد محمود عبد العزيز لاعب الوسط من مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدًا الإثنين ببطولة الدوري.وقال الغندور عبر حسابه على "فيس بوك":استبعد طارق حامد للإيقاف واستبعاد محمود عبد العزيز بعد إصابته بإلتواء في كاحل القدم في التدريب واستمرار إصابة محمد حسن وعودة احمد زيزو بعد انتهاء الايقاف.واضطر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق للاعتماد على لاعبي الوسط الهجومي بشكل أكبر في لقاء الغد لسد النقص الذي يواجهه الفريق وحتى لا يتأثروا بشكل سلبي في ظل الانتقادات التي يتعرض لها بعد خسارة القمة والتشكيل الخاطىء الذي بدأ به اللقاء وعدم الدفع بمصطفى محمد منذ البداية.وتضم قائمة الزمالك كل من:محمد عواد – محمد أبو جبل في حراسة المرمى محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – حمدى النقاز – عبد الله جمعة – حازم إمام في خط الدفاع

فرجانى ساسي – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي – محمود عبدالرازق “شيكابالا” – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – كريم بامبو – إمام عاشور – محمد أوناجم في خط الوسط

خالد بو طيب – مصطفى محمد – عمر السعيد في خط الهجوم

ويعود لصفوف الزمالك في لقاء الغد كل من حازم إمام الظهير الأيمن بعد فترة غياب طويلة بجانب أحمد سيد زيزو والذي تعرض للإيقاف لمدة 4 مباريات من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم منذ طرده أمام الجونة في الموسم الماضي من عمر بطولة الدوري.

