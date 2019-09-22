رياضة | 4 أهداف يسعى الأهلي لتحقيقها أمام سموحة "تقرير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 أهداف يسعى الأهلي لتحقيقها أمام سموحة "تقرير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهل الأهلي حامل لقب الدوري المصري رحلة الدفاع عن لقبه في الموسم الجديد 2019-2020 بمواجهة مضيفه سموحة في المباراة التي ستقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويخوض الفريق الأحمر لقاء الغد وسط غياب أكثر من لاعب بسبب الإصابة وفي مقدمتهم محمود متولي وياسر إبراهيم ووليد أزارو، فيما استعاد الفريق الأحمر خدمات مدافعه أيمن أشرف بعد انتهاء إيقافه.

ويأمل الفريق الأحمر في أن تكون مباراة الغد انطلاقة قوية في مشواره نحو التتويج باللقب الثاني والأربعين في تاريخه، بعدما حصد اللقب في أخر 4 مواسم متتالية.

وفي هذا التقرير يرصد "الخليج 365 الرياضي" 4 أهداف يسعى الأهلي لتحقيقها في مباراته أمام سموحة :-

1– تأكيد التفوق على الفريق السكندري

يسعى الأهلي لتأكيد تفوقه على سموحة من خلال المباريات التي واجه فيها نظيره السكندري قبل مباراة الغد.

والتقى الفريق الأحمر بمضيفه في مباراة الغد في 17 مباراة حيث حقق الأهلي الفوز في 9 لقاءات وحسم التعادل بينهما في 6 مواجهات فيما تفوق سموحة في مباراتين فقط.

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2- توجيه رسالة قوية لفرق الدوري

يرغب لاعبو فريق الأهلي في توجيه رسالة قوية لفرق الدوري من خلال مباراة الغد، والتي بكل تأكيد سيتطلعون من خلالها لتقدم أداء يرضي طموحات جماهيرهم وتحقيق نتيجة جيدة لتوجيه رسالة للفرق الأخرى بأن درع الدوري لن يخرج من الجزيرة.

3- استمرار سلسلة الانتصارات في عهد فايلر

يأمل فريق الأهلي في تحقيق الفوز الثالث على التوالي في المباريات التي خاضها تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، والذي تولى المهمة خلفًا للمقال مارتن لاسارتي.

وقاد لاسارتي الأهلي في مباراتين حقق الفوز فيها خارج القاهرة أمام كانو سبورت الغيني بهدفين دون رد، وفاز في الثانية على الغريم التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه.

4- جرعة معنوية قبل مواجهة كانو سبورت

بكل تأكيد الفوز في مباراة سموحة غدًا لفريق الأهلي سيمنح الفريق الأحمر جرعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الإياب أمام كانو سبورت الغيني والمقرر لها يوم 28 من الشهر الجاري في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وعلى الرغم من فوز الأهلي ذهاب في غينيا إلا أن كرة القدم لا تعترف إلا بالواقع، لذلك ستكون معنويات لاعبي الفريق الأحمر عالية وهم يواجهون فريق كانو سبورت وهو ما سيساعدهم على تحقيق نتيجة إيجابية.

