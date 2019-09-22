رياضة | برانكو: قرار إقالتي كان مبكرا وهذا سبب أزمتي مع السومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برانكو: قرار إقالتي كان مبكرا وهذا سبب أزمتي مع السومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني السابق للأهلي، عن إقالته من تدريب الراقي، عقب الخسارة التي تلقاها الفريق أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال برانكو، في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السهودية: "قرار إقالتي كان مبكرا جدا، لأن مستحيلًا أن يحقق الفريق نتائج متميزة في أول الموسم، لكثرة الإصابات والغيابات".

وأضاف: "لم يتدخل أحد في عملي، طوال فترة تدريبه للأهلي، وأنا من وافقت على الثنائي البوسني لوكاس ليما وبلايلي، ولكن اللاعبان كانوا بحاجة إلى الانسجام بطبيعة الحال".

وتابع: "أشعر بالاستياء من بعض التصريحات الإعلامية التي يتم نسبها لي، وترجمة حديثي دائما بشكل خاطئ، وهذا ما تسبب في الأزمة بيني وبين عمر السومة".

وأنهى برانكو حديثه قائلًا "الأهلي سيتوج بلقب دوري المحترفين في نهاية الموسم، ولكن بدوني".

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وعانى الأهلي من النتائج السيئة تحت قيادة برانكو منذ بداية الموسم، حيث افتتح الأهلي مواجهاته في بطولة الدوري السعودي بتعادل غير متوقع أمام العدالة بهدف لمثله، ثم حقق الفوز أمام الاتفاق خارج أرضه بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وعلى المستوى الأسيوي تعرض الأهلي لهزيمة ثقيلة من الهلال في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا في بداية الموسم الجاري وخرج من البطولة الآسيوية.

ويتولى صالح المحمدي حاليًّا تدريب الأهلي بشكل مؤقت بعد إقالة إيفانكوفيتش.

وحقق الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي فوزا ثمينا أمام فريق الفتح، أمس السبت، بثنائية دون رد، في مواجهة اليوم، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي إلى 7 نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع، وتجمد الفتح بلا نقاط ليبقى في المركز الأخير.

