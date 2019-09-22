اونلاين | كورة لايف trezege مشاهدة مباراة أرسنال وأستون فيلا بث مباشر YALLA MATCH كورة لايف رابط أرسنال جول PLUS

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، وخاصة محبي الكرة الإنجليزية، صوب ملعب "الإمارات"، لمشاهدة المباراة المنتظرة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، وضيفه أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، ونعرض لكم موعد مباراة أرسنال وأستون فيلا في السطور التالية لمتابعتها.

موعد مباراة آرسنال ضد أستون فيلا اليوم

نقدم لكم موعد مباراة أرسنال لمشاهدتها عندما تنطلق في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة والنصف بتوقيت تونس، والثالثة والنصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد أستون فيلا ومعلق اللقاء

ونقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد أستون فيلا لمتابعتها فور انطلاقها، حيث تنقل مباراة أرسنال وتوتنهام حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORTS HD، بتعليق سوار الذهب.

هدف أرسنال وأستون فيلا من المباراة

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يسعى نادي أرسنال لاستعادة نغمة الإنتصارات مجددًا في بطولة الدوري الإنجليزي، والتي توقفت منذ الجولة الثالثة بخسارة وتعادلين، حيث يتطلع الجانرز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة معتمدًا على قوة هجومة المتمثلة في الثلاثي الدولي الجابوني أوباميانج، والمهاجم الفرنسي ألكساندر لاكازيت، والإيفواري نيكولاس بيبي.

بينما يتطلع أستون فيلا للخروج بنتيجة إيجابية خارج قواعده تساعده على الهروب من دوامة الهبوط الذي دخل الفريق فيها مبكرًا.

نتائج أرسنال وأستون فيلا في أول 5 مباريات بالبريميرليج

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال في تحقيق الفوز بصعوبة على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، وواصل تفوقه بالفوز في الجولة الثانية على بيرنلي بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتلقى خسارة ساحقة أمام نظيره ليفربول بثلاثة مقابل هدف بالجولة الثالثة، ليواصل بعدها نزيف النقاط بتعادلين في الجولة الرابعة والخامسة أمام توتنهام هوتسبير وواتفورد على الترتيب، بهدفين لكل منهما في كلا المباراتين.

بينما تعرض أستون فيلا الصاعد حديثًا للبريميرليج إلى الخسارة في الجولة الأولى أمام توتنهام بنتيجة 3-1، وسقط في الجولة الثانية أمام بورنموث بنتيجة 2-1، قبل أن يحقق فوزه الأول أمام إيفرتون بنتيجة 2-0 في الجولة الثالثة، ليعودة لسكة الهزائم من جديد بعد فترة التوقف الدولي، حيث سقط في فخ الخسارة بهدف نظيف أمام كريستال بالاس في الجولة الرابعة، وسيطر التعادل السلبي على مباراته أمام وست هام يونايتد في الجولة الخامسة.

ترتيب أرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي “البريميرليج”

يدخل أرسنال اللقاء في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، برصيد 8 نقاط، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط.