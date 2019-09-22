اونلاين | كورة جول YALLA SHOOT مشاهدة مباراة أرسنال وأستون فيلا بث مباشر يلا شوت arsenal كورة لايف رابط ماتش أستون فيلا NOW SALAH

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يستقبل اليوم نادي آرسنال الإنجليزي ناديأستون فيلا على ملعبه «ستاد الإمارات» في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي، «الجانرز» يدخل اللقاء وعينه على الفوز إذ يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط من 5 مواجهات.

آرسنال في لقاءاته الخمس فاز في لقائين، وتعادل في مثلهما، وهُزم في لقاء وحيد، وتبدو منافسته في الدوري صعبة للغاية هذا الموسم، إذ رغم حلوله في المركز العاشر، إلا أنه يمتلك نفس الرصيد من النقاط الذي يمتلكه خامس الترتيب توتنهام هوتسبر.

ولا يشارك آرسنال لا يشارك توتنهام فقط نفس الرصيد من النقاط، بل تتشارك معهما في ذلك 5 أندية أخرى، ما بين مانشستر يونايتد، بيرنلي، شيفيلد يونايتد، تشيلسي على الترتيب، بل وحتى وستهام يونايتد الذي يحل في المركز الحادي عشر.

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النادي اللندني يدخل اللقاء منتشيًا بعد فوزه الأخير على آينتراخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة في منافسات الدوري الأوروبي، وتقام المباراة في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة آرسنال وأستون فيلا

تقام المباراة على ملعب الإمارات معقل نادي آرسنال، وتذاع المباراة بتعليق المعلق سوار الذهب، وتنقل المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قنوات beIN SPORTS الرياضية، وتحديدًا قناة beIN SPORTS HD 2.