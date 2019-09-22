اونلاين | يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة أرسنال وأستون فيلا بث مباشر arsenal LIVE رابط ماتش أرسنال بدون تقطيع جودة متعددة

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يخوض أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي اختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً على أرسنال في الخامسة والنصف مساء اليوم بملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة أستون فيلا ضد آرسنال فى الدورى الإنجليزى

ويحتل أستون فيلا المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 4 نقاط، بينما يحتل ارسنال المركز السابع برصيد 8 نقاط، قبل انطلاق منافسات الجولة.

ويأمل أستون فيلا في تحقيق فوزه الثاني بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم من أجل تسحيم موقفه في جدول الترتيب بينما يتطلع أرسنال للخروج من المباراة بالنقاط الثلاث لإيقاف نزيف النقاط، بعدما فشل في تحقيق الفوز بأخر 3 مباريات.

ويستعيد أستون فيلا في مباراة اليوم لجهود محمود تريزيجيه نجم الفراعنة الذي غاب عن المشاركة في المباراة الماضية أمام وست هام يونايتد بالجولة الخامسة والتي انتهت بالتعادل السلبي بسبب الايقاف، بعد الطرد أمام كريستال بالاس، بالجولة الرابعة والتي خسرها فريقه بهدف.

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وكان محمود تريزيجيه تعرض للطرد خلال مواجهة كريستال بالاس، ضمن الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي، والتي انتهت بخسارة أستون فيلا بهدف دون مقابل.

مباراة أستون فيلا ضد آرسنال فى الدورى الإنجليزى

وبدأ تريزيجيه المباراة أساسيًا، قبل أن يخرج مطرودًا بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 54، حيث حصل النجم المصري على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 43، بعد تدخل قوي على جويل وارد لاعب كريستال بالاس، وفي الدقيقة 54، حصل تريزيجيه على البطاقة الثانية، إثر تدخل على ويلفريد زاها.

وانتقل محمود تريزيجيه لصفوف أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادماً من قاسم باشا التركى فى صفقة كلفت خزينة النادى التركى نحو 9 ملايين جنيه إسترلينى.

كما يلتقي اليوم وست هام يونايتد مع مانشستر يونايتد، وكريستال بالاس مع وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة ذاتها.