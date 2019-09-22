اونلاين | شووت Sutrim مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار بث مباشر ماتش ليفربول beIN Match صلاح

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Yalla Shoot بث مباشر لمباراة تشيلسي وليفربول بالدوري الإنجليزي، يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مباراة قوية وقمة للبريميرليج بين تشيلسي وليفربول، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي البريميرليج، في لقاءقوي يسعي ليفربول للإبتعاد بصدارة الدورى بينما يسعى تشيلسي تحت قيادة لامبارد المديرالفتى للفريق فى تحقيق الفوز لتجسين المركز فى جدول الترتيب، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Yalla Shoot، شاهد مباراة تشيلسي وليفربول.

Koora Online موعد مباراة تشيلسي وليفربول

يقام اللقاء فى تمام الخامسة ونصف مساءاً بتوقيت القاهرة والسادسة ونصف مساءاً بتوقيت السعودية والسابه ونصف مساءاً بتوقيت الإمارات والرابعه ونصف بتوقيت جرينتش، ويقود اللقاء تحكيمياً مايكل اوليفير، فى اللقاء الذى سيذاع حصريا على قناة beIN Sport HD 2، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع Koora Live.

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ويسعي ليفربول لمصالحة جماهيره بالفوز اليوم على تشيلسي بعد الخسارة الأوروبية أمام نابولى فى اللقاء الأول من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد فى ملعب سان باولو، بينما يسعي تشيلسي لتحسين وضعه في جدول الترتيي وأيضاً تعويض خسارة السوبر الأوروبي التى خسرها أمام ليفربول بركلات الترجيح بعد التعادل فى المباراة بهدفين لكل فريق، ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع Koora Star.

ويتصدر ليفربول بطولة الدوري الإنجليزى برصيد 15نقطة بالعلامة الكاملة بعد الفوز فى 5 مباريات أمام كل من نورويتش سيتى ونيوكاسل وساوثهامبتون وأرسنال وبيرنلى، شاهد مباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي، Koora Live، تابع مباراة محمد صلاح اليوم عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر بجودة عاليه Koora Goal.

ويسعي محمد صلاح للتسجيل فى مباراة اليوم للإستمرار في التسجيل فى فريقه القديم تشيلسي والذى إستطاع صلاح تسجيل هدفين فيه منوقبل بقميص ليفربول الإنجليزي