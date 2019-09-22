اونلاين | بث مباشر fel3arda يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسى بث مباشر اليوم الأحد 22-9-2019 فى الدوري الانجليزي اون لاين بدون

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يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وليفربول بث مباشر اليوم الأحد 22-9-2019 فى الدوري الانجليزي اون لاين بدون تقطيع

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسى بث مباشر اليوم الأحد ويستضيف ملعب "ستامفورد بريدج" قمة ليفربول وتشيلسى فى الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى "البريميرليح" فى تمام الساعة الخامسة ونصف مساء".

بث مباشر مباراة ليفربول ضد تشيلسي

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وفي سباق الهدافين، يسعى تامي أبرهام، مهاجم تشيلسي في مواصلة هز الشباك من أجل الوصول لهدفه الثامن ومعادلة سيرجو أجويرو أو تخطيه حال تسجيل هدفين.

وعلى الجانب الأخر، يأمل محمد صلاح وساديو ماني لمواصلة الزحف نحو ترتيب هدافي البريميرليج، حيث يمتلك كلا منهم 4 أهداف، فيما يتصدر الأرجنيتني أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الترتيب برصيد 8 أهداف.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي

يُذكر أن أخر لقاء جمع الفريقين، تحت القيادة الفنية الحالية، يوركن كلوب مع ليفربول، وفرانك لامبارد مع تشيلسي، كانت في نهائي كأس السوبر الأوروبي، ونجع الريدز في حصد اللقب بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي والإضافي.