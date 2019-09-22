اونلاين | يلا شوت fel3arda بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم .. مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر في العارضة hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت fel3arda بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم .. مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر في العارضة hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

البث المباشر للمباراة المرتقبة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بين ليفربول وتشيلسي، ضمن لقاءات الجولة الـ6.

ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل تشيلسي، وتنطلق في تمام الـ 5:30 مساءا بتوقيت القاهرة، عبر قناة "bein sports hd2"، بتعليق رؤوف خليف.

ليفربول يدخل اللقاء في صدارة جدول الدوري برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد تشيلسي قبل مباراة اليوم في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد تشيلسي

Advertisements

وفي سباق الهدافين، يسعى تامي أبرهام، مهاجم تشيلسي في مواصلة هز الشباك من أجل الوصول لهدفه الثامن ومعادلة سيرجو أجويرو أو تخطيه حال تسجيل هدفين.

وعلى الجانب الأخر، يأمل محمد صلاح وساديو ماني لمواصلة الزحف نحو ترتيب هدافي البريميرليج، حيث يمتلك كلا منهم 4 أهداف، فيما يتصدر الأرجنيتني أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الترتيب برصيد 8 أهداف.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي

يُذكر أن أخر لقاء جمع الفريقين، تحت القيادة الفنية الحالية، يوركن كلوب مع ليفربول، وفرانك لامبارد مع تشيلسي، كانت في نهائي كأس السوبر الأوروبي، ونجع الريدز في حصد اللقب بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي والإضافي.