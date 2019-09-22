اونلاين | كورة لايف liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش ليفربول (جول) YALLA PLUS صلاح يسجل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش ليفربول (جول) YALLA PLUS صلاح يسجل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق تشيلسي اليوم الأحد 22 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



- القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي :-



وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنواتها، حيث سوف تذاع تلك المباراة بين فريق تشيلسي وفريق ليفربول عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

- موعد مباراة ليفربول وتشيلسي :-



وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق تشيلسي في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا تقام في الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب.

- التشكيل المتوقع للفريقين في البريميرليج :-



واستقر فرانك لامبارد مدرب تشيلسي على التشكيل الذي سيبدأ به مباراته أمام فريق ليفربول مساء اليوم، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:- Advertisements

"كيبا - زوما - كريستينسين - ازبيلكوتا - ايمرسون - كانتي - جورجينهو - بيدرو - بوليسيتش - روس باركلي - تامي إبراهام".

بينما سيدخل يورجن كلوب مدرب ليفربول بالقوة الضاربة له خلال المباراة في ملعب الستامفورد بريدج، ويأتي التشكيل المتوقع للريدز.

"أدريان - الكسندر ارنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون - هندرسون - فينالدوم - فابينهو - محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو".