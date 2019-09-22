اونلاين | يلا شوت Reds مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر كورة لايف Premier League رابط ماتش ليفربول تابع لايف SALAH الشوط الأ

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يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على فريق تشيلسي، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، في قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول إلى مواصلة سلسلة انتصاراته منذ بداية الموسم الحالي؛ حيث نجح "الريدز" في تحقيق العلامة الكاملة في أول خمس مباريات بالدوري، وافتتح ليفربول هذا الموسم بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد أمام نورويتش سيتي على ملعب "آنفيلد"، وفي الجولة الثانية حقق ليفربول فوزا على منافسه ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، ثم عاد "الريدز" ليواصلوا تفوقه بالفوز الثمين على آرسنال بثلاثة أهداف لهدف.

ويدخل تشيلسي اللقاء بمعنويات مرتفعه عقب فوزه الثمين أمام فريق وولفرهامبتون، بخمس أهداف مقابل إثنين، ومنذ بداية الموسم لعب الفريق 5 مباريات، حقق الفوز في 2، وتعادل مثلهما، وخسر مباراة.

ويتصدر ليفربول جدول البطولة برصيد 15نقطة، وبفارق خمس نقاط عن السيتيزنس المتواجد فى المركز الثاني برصيد 10نقاط، أما تشيلسي فيتواجد في المركز التاسع برصيد 8 نقاط فقط.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي:-

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وتشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، والساعة الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي:-

وتُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعلق على اللقاء رؤوف خليف.

البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي:-

وتنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، مساء اليوم الأحد، ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ليفربول وتشيلسي، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه ليفربول فريق تشيلسي، بعدما تلقى هزيمة قاسية أمام نابولي بهدفين دون رد، على ملعب سان باولو، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، أما في الدوري استطاع ليفربول أن يحقق العلامة الكاملة؛ بفوزه فى خمس إنتصارات متتالية فى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وكما سقط تشيلسي على ملعبه أمام فالنسيا الإسباني بهدف دون رد، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة بدوري الأبطال، وكانت آخر مواجهات تشيلسي محليًا أمام فريق وولفرهامبتون، والتي حقق فيها تشيلسي الفوز بخمس أهداف مقابل إثنين، ومنذ بداية الموسم لعب الفريق 5 مباريات، حقق الفوز في 2، وتعادل مثلهما، وخسر مباراة.