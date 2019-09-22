اونلاين | كورة جول YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Liverpool كورة لايف رابط ماتش ليفربول NOW SALAH

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يسعى ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب منتخب مصر، للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم عندما يحل ضيفاً على تشيلسي في الخامسة والنصف مساء اليوم بملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الانجليزي.

موعد مباراة تشيلسى ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزى

ويتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 15 نقطة متفوقاً بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتى أقرب منافسيه بعدما حقق 5 انتصارات متتالية منذ انطلاق المسابقى، بينما يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 8 نقاط، وذلك قبل إنطلاق منافسات الجولة.

وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع بين ناديا ليفربول وتشيلسي خلال شهرين، بعدما سبق وأن إلتقيا يوم 14 أغسطس الماضي في بطولة كأس السوبر الاوروبي، والتي انتهت بفوز الريدز بركلات الترجيح.

الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة تشيلسي بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج"، وليفربول بطل دوري ابطال اوروبا وكأس السوبر، في ظل الدوافع التي يمتلكها كلاً منهما لتحقيق الفوز.

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مباراة تشيلسى ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزى

ويخوض تشيلسي الذي خسر على ملعبه ووسط جماهيره أمام فالنسيا الاسباني الاسبوع الماضي ضمن منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا، إختباره الأصعب في بطولة الدوري الانجليزي هذا الموسم منذ الهزيمة القاسية التي تعرض لها في الافتتاح أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة، وتحوم الشكوك حول مشاركة ماسون مونت بسبب الاصابة، كذلك نجولو كانتي على الرغم من تعافيه من الإصابة، فى حين يرغب ليفربول في الخروج من معقل تشيلسي بالنقاط الثلاث وتحقيق الفوز السادس على التوالي لتجاوز أثار الهزيمة التي تعرض لها أمام نابولي الايطالي بنتيجة 2 – 0 فى دوري ابطال اوروبا.

ويعول يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على الثلاثي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني، لإستغلال حالة الضعف التي يعاني منها دفاع تشيلسي للوصول إلى شباكه التي إستقبلت 11 هدفاً منذ انطلاق المسابقة.