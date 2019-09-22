شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يستمر في السقوط بهزيمة جديده على يد وست هام والان مع التفاصيل
استطاع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ملخص الشوط الأول بين مانشستر يونايتد ووست هام
بدأ الشوط الأول بشكل هادئ من الفريقين في محاولة لبناء الهجمة بشكل منظم وبمرور الوقت بدأ كلا الفريقين يهددان مرمى بعضهم البعض وأضاع لاعبو مانشستر يونايتد العديد من الفرص السهله ليسجل نادي وست هام هدفه الأول في الدقيقة 44 عن طريق بارمولينكو لينتهي الشوط الأول بتقدم وست هام بهدف نظيف.
ملخص الشوط الثاني بين وست هام ومانشستر يونايتد
وبدأ الشوط الثاني وكان نادي مانشستر يونايتد الأكثر سيطرة لمعظم الوقت يحثا عن خطف هدف التعادل ولكن تصدى دفاع وست هام لكل محاولات اليونايتد بل وفي الدقيقة 84 سجل كريسويل الهدف الثاني لوست هام عن طريق ضربة ثابته لينتهي اللقاء بفوز وست هام بهدفين نظيفين.
وبهذه النتيجة يصل رصيد وست هام إلى 11 نقطة ليتواجد في المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد مانشستر يونايتد عند 8 نقاط في المركز الثامن.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يستمر في السقوط بهزيمة جديده على يد وست هام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.