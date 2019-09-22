شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد تشيلسي بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

أعلن يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نادي تشيلسي بعد قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. صلاح يزين تشكيل ليفربول ضد تشيلسي بالدوري الإنجليزي وشهدت تشكيلة ليفربول الرسمية ضد تشيلسي تواجد المصري محمد صلاح نجم الفريق في هجوم الريدز. تشكيل ليفربول ضد تشيلسي بالدوري الإنجليزي حراسة المرمى: أدريان خط الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون خط الوسط: فابينيو - فينالدوم - هندرسون - ماني Advertisements خط الهجوم: صلاح - فيرمينو تشكيل تشيلسي ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي حراسة المرمى: كيبا خط الدفاع: كريستينسن، توموري، بالميري، أزبليكويتا خط الوسط: كانتي، جورجينيو، كوفاسيتش. خط الهجوم: ويليان، إبراهام، مونت ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة بينما يتواجد نادي تشيلسي في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

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