شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الميلان الاسوء في الكالتشيو والان مع التفاصيل

انهزم ميلان بالامس علي يد غريمه التقليدي انتر ميلانو بهدفين مقابل لاشيء وحصد هزيمته الثاني خلال أربع مباريات لعبها في الكالتشيو، الاحمر والاسود ظهر بصورة باهتة علي مستوي الجماعية والافراد ، هنا لن نتحدث بشكل فنيا دقيق لكننا سنتحدث عن أزمة يعاني منها الميلان في عهد جيامباولو مدربه الجديد، الفريق لايستطيع التصويب بين الثلاث الخشبات، الازمة بدأت من المباراة الافتتاحية أمام اودينيزي التي هزم فيها ميلان بهدف مقابل لاشيء ، سدد لاعبي ميلانو في مباراتهم الأولي 14تسديدة جميعها ما بين خارج المرمي وعددها 9تسديدات و5 تسديدات تم ايقافها من قبل مدافع اودينيزي قبل أن تصل إلي المرمي.

_ في المباراة الثانية أمام بريشيا الصاعد حديثا الي الكالتشيو لاول مرة في تاريخه ، تحسنت الأوضاع نسبيا سدد لاعبي ميلانو 16 تسديدة وصل منها 4تسديدات فقط علي مرمي بريشيا ، ميلان فاز بهذه المباراة بهدف مقابل لاشيء سجله لاعب الوسط التركي هاكان تشالهان أوغلو بتمريرة حاسمة من الإسباني سوسو.

_ في المباراة الثالثة أمام هيلاوس فيرونا العائد الي ظهور مجددا في سماء السيري A، صوب لاعبي ميلانو 17كرة وصل منها 4تصويبات علي مرمي هيلاوس فيرونا فقط.

_بالامس في ديربي لومبارديا أمام انتر ميلانو سدد فريق ميلان 9تصويبات لم يصل منها علي مرمي انتر ميلانو الا تصويبة واحدة

المحصلة كارثية مع ميلان جيامباولو الذي يعد أسوأ فريق من حيث التسديد ، حيث سدد 9 تسديدات في 4 مباريات لعبها في الدوري الإيطالي :

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-ضد أودينيزي 0

-ضد بريشيا 4

-هيلاس فيرونا 4

-ضد إنتر 1