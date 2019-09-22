شكرا لقرائتكم خبر عن بروزوفيتش يدق باب المجد في ميلانو والان مع التفاصيل

دخل مارسيلو بروزوفيتش، نجم وسط منتخب كرواتيا ونادى انتر ميلانو الايطالي، التاريخ من أوسع أبوابه وذلك عقب تسجيله هدف في شباك ايه سي ميلان بالمباراة التي اقيمت علي أرضية ملعب جوسيبي مياتزا ضمن إطار الجولة الرابعة من منافسات الكالتشيو.

وجمعت بين فريقه انتر ميلانو وايه سي ميلان وانتهت بفوز رفاق كونتي علي أبناء جيامباولو بهدفين مقابل لاشيء سجلهما الكرواتي بروزوفيتش والمهاجم البلجيكي لوكاكو .

يعد مارسيلو بروزوفيتش الكرواتي الثالث الذي يسجل في مواجهات ديربي الغضب تاريخيا، بعد زفونيمير بوبان ، أيقونة ميلانو الايطالي واحد اساطير الكرة الكرواتية والذي يشغل منصب المدير الرياضي لميلان الالالايطالي في الوقت الحالي ، كان أول كرواتي يسجل في ديربيات ميلان وانتر وذلك في موسم 95_96 ،سجل بوبان هدف وحيد بقميص ميلان في شباك انتر.

الثاني الكرواتي إيفان بيريسيتش جناح انتر ميلان السابق الذي انتقل الي صفوف بايرن ميونيخ علي سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في آخر أيام الميركاتو الصيفي المنقضي، ايفان في موسمه الثاني مع انتر ميلانو وبالتحديد في مباراة الدور الاول التي جمعت بين ميلان وانتر بملعب سان سيرو موسم 2016_2017سجل ايفان هدف في شباك دوناروما وانتهت المقابلة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.