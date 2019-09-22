برشلونة يسعى لمصالحة جماهيره ضد فياريال

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يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره فياريال، في المباراة التي ستقام بينهما الأربعاء المقبل على ملعب كامب نو، في إطار الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإسباني.
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وأوضحت صحيفة موندوديبورتيفو الإسبانية، أنه بعد الهزيمة ضد غرناطة، عاد فريق برشلونة، لاستئناف تدريباته استعدادًا لمواجهة فياريال، دون وجود أي وقت للندم على الخسارة الأخيرة، وذلك بعدما أشار لويس سواريز أن مباراة الفريق المباراة ستكون صعبة للغاية ضد فياريال.
حيث خضع اللاعبون المشاركون في مباراة الأمس، لتدريبات تأهيلية في مركز جوان جامبر الرياضي، بدأت المباراة في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وشارك سيرجي بويج ، جليم، شومي، ريكي بويج، كارليس بيريز، نجوم الفريق الرديف في المران، بالإضافة إلى الصاعد الواعد إنسو فاتي.
برشلونة يواصل السقوط
وكان فريق برشلونة قد تعرض لهزيمة مفاجأة ضد نظيره غرناطة، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب لوس كارمينيس، في إطار الجولة الخامسة من الليجا، بعد أيام من مباراة بوروسيا دورتموند التي شهدت أداًء هزيل للبرسا.
وعلى صعيد أخر، من المتوقع أن يبدأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المباراة أساسيًا للمرة الأولى في الموسم، بعدما تعافى من الإصابة العضلية التي لحقت به، وشارك خلال المباراتين الأخيرتين كبديل .
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