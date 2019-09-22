شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل هجومي لـ «مانشستريونايتد ضد وست هام» والان مع التفاصيل

يستعد ملعب لندن الأوليمبي، لاستضافة المباراة القوية التي ستجمع وست هام ضد مانشستر يونايتد، في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي. تشكيل وست هام ضد مانشستر يونايتد وأعلن مانويل بليجريني تشكيل وست هام ضد مانشستر يونايتد والذي جاء كالتالي:- حراسة المرمى: فابيانسكي . خط الدفاع : ريان فريدريكس،عيسى ديوب، أجوبونا، كريسويل . خط الوسط: ديكلان رايس، مارك نوبل، بابلو فورنالس . خط الهجوم: يارمولينكو، هالير، فيليبي أندرسون . Advertisements راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد ضد وست هام وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالأتي:- حراسة المرمى: ديفيد دي خيا . خط الدفاع : وان بيساكا، هاري ماجوير، ليندلوف، يونج. خط الوسط: بيريرا، ماكتومناي، ماتيتش. خط الهجوم: ماتا، راشفورد، جيمس . مانشستر يونايتد ضد وست هام.. مباراة تعديل الأوضاع بجدول الترتيب ويدخل مانشستر يونايتد ضد وست هام، وهو يحتل المركز السادس برصيد 8 نقاط، فيما يحتل فريق وست هام يونايتد المركز الحادي عشر، بنفس الرصيد من النقاط .

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