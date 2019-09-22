انت الان تتابع نادال ينسحب من كأس ليفر بسبب إصابة في اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
انسحب رفائيل نادال من مباريات كأس ليفر للتنس اليوم الأحد بسبب تورم في يده مما يحرم الجمهور من فرصة مشاهدته برفقة زميله روجر فيدرر في منافسات الزوجي في اليوم الأخير للبطولة في جنيف.
وكان من المتوقع أن يلتقي نادال من فريق أوروبا مع نيك كيريوس من فريق العالم في مواجهة للفردي قبل أن يتعاون اللاعب الإسباني مع فيدرر في مواجهة جون إيسنر وجاك سوك في الزوجي.
وقال نادال في بيان "قضيت وقتا رائعا في كأس ليفر وأنا محبط لأنني لن أتمكن من اللعب مجددا اليوم لكنني أصبت بتورم في يدي واحتاج للراحة".
وأضاف "الأجواء مذهلة في جنيف وبالطبع سأتابع المنافسات هنا من خارج الملعب اليوم وسأفعل كل شيء ممكن لدعم الزملاء ولمساعدة فريق أوروبا في الفوز بالكأس".
وسيحل ستيفانوس تيتيباس محل نادال في الزوجي بينما سيلعب دومينيك تيم بدلا منه في الفردي أمام كيريوس.
وتغلب نادال بطل أمريكا المفتوحة على ميلوش راونيتش 6-3 و7-6 في الفردي أمس السبت قبل أن يشارك تيتيباس في الخسارة في الزوجي 6-4 و3-6 و10-6 أمام كيريوس وسوك.
ويتقدم فريق أوروبا 7-5 على فريق العالم وسيتوج أول فريق يصل إلى 13 نقطة بلقب البطولة. ويساوي كل انتصار اليوم الأحد ثلاث نقاط.
وفي بقية مباريات الفردي يلتقي فيدرر مع إيسنر كما يلعب ألكسندر زفيريف ضد راونيتش.
كانت هذه تفاصيل خبر نادال ينسحب من كأس ليفر بسبب إصابة في اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.