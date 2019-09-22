الشباب يرتدي الطقم الأبيض في مواجهة شبيبة الساورة.. والمدرب يتحدث للإعلام مساء اليوم

جدة - عمرو شويل عبدالمجيد بن طالب - الخليج 365

عقد ظهر اليوم الأحد، الاجتماع الفني الذي يسبق لقاء فريقي الشباب وشبيبة الساورة الجزائري، غدا الإثنين، ضمن مباريات بطولة محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وذلك بحضور حكام المباراة والمراقب الفني، ومندوبا الفريقين، حيث حضر من الشباب إداري الفريق الأول لكرة القدم خالد المعجل، ومدير إدارة كرة القدم محمد شطا.

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وشهد الاجتماع، استعراض اللوائح والأنظمة الفنية الخاصة بالبطولة، بالإضافة إلى اعتماد الأطقم لكل فريق، إذ اعتمد الشباب الطقم الأبيض الكامل.

كما سيعقد مساء اليوم، عند الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، المؤتمر الصحفي الخاص بالمدربين، وذلك للحديث لوسائل الإعلام عن اللقاء.

يذكر أن الفريق سيختتم مساء اليوم استعداداته الأخيرة تأهبًا للمباراة غدًا.