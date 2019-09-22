الامارات | منتخب الناشئين يصعد إلى نهائيات آسيا بالعلامة الكاملة

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يصعد إلى نهائيات آسيا بالعلامة الكاملة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد منتخب الإمارات للناشئين إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عام والمقرر إقامتها في البحرين العام المقبل عقب تصدره مجموعته الآسيوية وبالعلامة الكاملة 9 نقاط بعد الفوز على منتخب لبنان بأربعة أهداف مقابل هدف ويحصد العلامة الكاملة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاما المقررة في البحرين 2020.

ونجح لاعب الأبيض الصغار في تحقيق الفوز في ثلاثة مباريات بمجموعتهم الآسيوية، وكانوا قد ضمنوا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين متتالين على العراق ( 1 / 0 ) ، وقيرغستان ( 2 / 1 ) ، وضمن منتخبنا تأهله إلى النهائيات بعد تفوقه بالمواجهات المباشرة أمام العراق وقرغيزستان بعدما نجح في الفوز على كليهما، إلا أن اللاعبين تعاهدوا على تحقيق العلامة الكاملة والفوز على لبنان متذيل المجموعة وبالفعل نجحوا في ذلك عقب تحقيق الفوز على لبنان برباعية واستقبلوا هدف واحد أيضاً، وأحرز أهداف نجوم منتخبنا في المباراة الختامية كلا ًمن سلطان عادل، ومحمد الحارثي “هدفين”، ومنصور عبد الرحيم “هدف”.