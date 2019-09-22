شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم اليوم استعداده لمواجهة سموحة بالدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، استعداده لمواجهة سموحة المقرر لها غدا الاثنين.
ويؤدي الفريق مرانه الرئيسي اليوم في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الغد.
يذكر أن الأهلي يواجه سموحة في الخامسة والنصف مساء غدٍ الاثنين، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في افتتاحية مشوار الفريقان بمسابقة الدوري الممتاز موسم 2019-2020.
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